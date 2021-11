Marília Mendonça ligou para fãs antes de embarcar na aeronave

Cantora Marília Mendonça morreu em acidente de avião (foto: WhatsApp/Reprodução)





Sobre a ocorrência em Caratinga,neste momento,a #PCMG está no local dos fatos,onde policiais civis,incluindo equipe pericial,identificou cinco corpos no avião e confirma três mortes, incluindo da cantora.Dois corpos foram removidos para realização de necropsia.Trabalhos seguem... pic.twitter.com/kvnpTjNbzC %u2014 Polícia Civil de MG (@pcmgoficial) November 5, 2021

A cantora Marília Mendonça morreu após a queda do avião que levava a sertaneja , na tarde desta sexta-feira (5/11), a Piedade de Caratinga, na Região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, mas, minutos antes da tragédia, lançou um vídeoclipe chamado 'fã-clube' e ainda pegou fãs de surpresa ao ligar para eles.''Hoje, às 11h, tem lançamento do vídeo de 'fã clube' a moda mais 'xonada' de todas. Essa música não tem como escutar ela (...) sem lembrar dos meus fã clubes'', disse em stories do Instagram antes de embarcar.Descontraída, ela decidiu fazer uma surpresa e ligar para algum deles. ''Eu fiz uma surpresinha pra alguns, para 4, 5 fã clubes'', disse. Ela registrou o momento de diversão no Instagram.Além dela, estão entre os mortos seu tio e assessor, o produtor, o piloto e o co-piloto.