Marília Mendonça realizou shows em Uberaba em 2018 e 2019; confira vídeos

Marília Mendonça durante show da Expozebu 2019 (foto: André Santos/Pró Eventos)

Com dezenas de milhares de pessoas, Marília Mendonça realizou dois shows em Uberaba: em 2018, no Axé Uberaba, e, em 2019, na ExpoZebu. Em 2020, a cantora também se apresentaria novamente na Expozebu, mas o evento, previsto para os dias 25 de abril a 3 de maio, foi adiado por causa da pandemia.

Na última vez em que esteve em Uberaba, no dia 30 de abril de 2019, a Rainha da Sofrência, na época com 23 anos, atraiu cerca de 30 mil pessoas.

Em entrevista à TV Câmara , ela falou sobre a expectativa de cantar pela primeira vez na maior feira de gado zebu do mundo:

“Desde o dia que eu fiquei sabendo que iria estar aqui eu fiquei muito ansiosa por saber do tamanho que é a Expozebu (...) quando chegamos os policiais nos falaram que fazia tempo que eles não viam tanta gente assim. Eu estou muito feliz”, disse com emoção, antes de subir ao palco da Expozebu 2019.

No ano anterior, pela primeira vez na maior cidade do sul do Triângulo Mineiro, o fenômeno do chamado ‘feminejo’ cantou na 15ª edição do Axé Uberaba, quando na ocasião também se apresentaram Zé Neto e Cristiano, Tomate, Claudia Leitte, Psirico e Alexandre Peixe.









Durante o show do Axé Uberaba 2018, a cantora disse: “Vocês não têm noção do tamanho da minha felicidade de estar aqui. Primeira vez em Uberaba e já num evento maravilhoso (...) que seja a primeira vez de muitas (...)”

Prefeita de Uberaba lamentou morte da jovem cantora

Pelas redes sociais, a prefeita de Uberaba, Elisa Araújo (Solidariedade) lamentou a morte de Marília Mendonça e postou foto da cantora quando ela esteve na cidade em 2019.

“A comoção é nacional. Une roqueiros, funkeiros, sertanejos... todos nós lamentamos a morte prematura de Marília Mendonça.

Uma artista que marcou o surgimento de uma nova geração de mulheres no mercado da música sertaneja. Muito triste!

Nos despedimos com essa foto de uma das passagens da Marília por nossa cidade de Uberaba.

Nossos sentimentos aos familiares e amigos das demais vítimas deste trágico acidente!”