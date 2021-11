Brasil perde uma jovem rainha

Mais de 100 mil pessoas são esperadas no velório de Marília Mendonça, hoje, em Goiânia. Considerada a Rainha da Sofrência, cantora teve ascensão meteórica e preparava turnê com as amigas Maiara e Maraísa (foto: ANDRÉ CARDOSO/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO)





O Brasil lamenta a precoce morte de uma cantora no auge de sua carreira. Aos 26 anos, Marília Mendonça, “patroa” do sertanejo, conhecida também como “Rainha da Sofrência”, morreu ontem à tarde em acidente aéreo na zona rural de Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce. Ela havia embarcado em Goiânia (GO) e seguia com destino à Caratinga, onde levaria a alegria de seu talento para cerca de 8 mil pessoas. Além da artista, também morreram o piloto, o copiloto e dois integrantes da equipe da cantora.





A tragédia levou embora cinco pessoas de uma só vez. Quem fazia companhia na viagem no táxi aéreo era o tio e assessor da cantora, Abicieli Silveira Dias Filho, que a acompanhava na maioria das viagens de avião por todo o país. Outra vítima foi o produtor Henrique Ribeiro, também conhecido como Henrique Bahia, que foi também produtor do cantor Cristiano Araújo, morto em um acidente de carro em junho de 2015. Os bombeiros informaram a identificação do piloto, Geraldo Martins de Medeiros, e do copiloto, Tarciso Pessoa Viana.





A queda ocorreu em um condomínio que abriga uma cachoeira na Serra de Piedade de Caratinga, próximo à BR-474. A aeronave estava em aproximação final para pouso no aeroporto de Ubaporanga, quando caiu faltando cerca de 4 quilômetros para chegar à cabeceira da pista. Ainda não se sabe os motivos do acidente, que será investigado pelo 3º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa 3), mas a polícia acredita que o piloto tentou fazer um pouso forçado e acabou colidindo com as pedras da cachoeira.





“Infelizmente, essa aeronave, quando estava próxima do aeroporto, teve dificuldade para aterrissar e tentou um pouso forçado”, informou o capitão Jefferson Luiz Ribeiro, chefe da comunicação da Polícia Militar na cidade. “O resgate é muito difícil em função do local em que a aeronave se encontra, um local de muitas pedras, muita água, inclusive correndo o risco de a aeronave descer mais por conta da correnteza”, acrescentou o militar.



(foto: Reprodução de vídeo)

(foto: Reprodução de vídeo)

Marília postou em suas redes sociais vídeo com imagens do seu embarque e anunciando o giro por Minas. Mas o avião não chegou a pousar em seu primeiro destino, Caratinga (foto: Corpo de bombeiros de minas gerais/divulgação)





O porta-voz do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, tenente Pedro Aihara, informou que a corporação recebeu o chamado por volta das 15h30. Os corpos foram removidos pelos militares já sem vida. “Assim que as equipes chegaram, iniciaram os trabalhos de desencarceramento e de acesso forçado e quando adentraram no interior da aeronave verificaram existência de óbitos, incluindo o da cantora Marília Mendonça, que faria um show na parte da noite na cidade de Caratinga”, afirmou.





O velório de Marília Mendonça será hoje, em Goiânia. O evento será aberto ao público, e a expectativa é de que cerca de 100 mil pessoas passem pela Goiânia Arena (Ginásio Valério Luiz de Oliveira), ao lado do Estádio Serra Dourada. O anúncio foi feito pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado.





minas Horas antes de a aeronave cair, a cantora publicou um vídeo visivelmente feliz mostrando a ida até o local do show. No Instagram de Henrique, ele publicou um vídeo brincando com a artista: “Para onde você está indo?”. Marília responde: “Para Minas, né, meu amigo”. Parte da equipe já havia chegado à cidade e estava instalada em um hotel. Depois de Caratinga, ela faria outros três shows em cidades mineiras: Ouro Branco (hoje), Divinópolis (12/11) e Taiobeiras (20/11).





O amor pelo povo mineiro não é à toa. Em 7 de outubro de 2019, a cantora tirou a capital mineira da rotina na noite daquela segunda-feira em show “surpresa” e gratuito que lotou a Praça da Estação, no Centro da cidade. Foi em BH que ela apresentou aos fãs a música “Graveto”, que logo depois virou sucesso em todo o país.





CARREIRA





Mesmo jovem, a cantora sertaneja, nascida em Cristianópolis (GO), teve uma ascensão meteórica. Com 20 anos, em 2016, já havia gravado e lançado o primeiro DVD da carreira, no qual cantou ao vivo em Goiânia. Já no primeiro lançamento, apresentou ao público o primeiro grande hit da carreira, “Infiel”. O sucesso, contudo, é fruto de muitos anos de trabalho. Marília Mendonça começou a compor ainda muito jovem. Segundo o site da cantora, ela começou a escrever as primeiras letras aos 12 anos.





Antes mesmo de estourar com “Infiel”, tinha sucessos como “É com ela que eu estou”, na voz de Cristiano Araújo, e “Até você voltar” e “Cuida bem dela”, músicas famosas cantadas por Henrique e Juliano. Marília também ganhou um Grammy Latino em 2019, quando estava grávida de seis meses, com o álbum “Todos os cantos – Volume 1 (Ao vivo)”. Ela concorre ao prêmio deste ano com o álbum “Patroas”, junto com Maiara e Maraísa.





PLANOS





Por falar no trio, o projeto Festa das Patroas seria o show dos sonhos de Marília Mendonça e Maiara & Maraísa. Elas haviam anunciado, no mês passado, a megaprodução de uma turnê juntas. Os planos das cantoras teriam início na Esplanada do Mineirão, com capacidade para 24 mil pessoas.





A morte da cantora sensibilizou diversas personalidades no Brasil. Políticos e artistas se manifestaram pelas redes sociais. A dupla com quem Marília seguiria em turnê cancelou os próximos shows e divulgou uma nota de luto lamentando a morte da amiga com “dor e consternação”.





FILHO

Ícone da música sertaneja, dentro e fora dos palcos Marília Mendonça viveu uma vida intensa de carinho e dedicação pelo que amava. Aos 26 anos, ela deixou seu único filho, de 1 ano e 11 meses. “Ele é lindo”, compartilhou a artista após dar à luz, em dezembro de 2019. O bebê, Léo Dias Mendonça Huff, é fruto do seu relacionamento com o cantor goiano Murilo Huff. Eles assumiram o relacionamento em 2019 e anunciaram o término no meio de 2020. Reataram e terminaram mais uma vez, em 2021. Ainda não há informações de quem cuidará da criança após a morte da cantora.





(Colaboraram Roger Dias, Larissa Ricci, Natasha Werneck, Guilherme Peixoto, Luiz Ribeiro, Matheus Adler e Ana Laura Queiroz)