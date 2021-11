Um incêndio mobiliza bombeiros e a Guarda Civil Municipal de Nova Serra, Centro-Oeste de Minas, na manhã deste sábado (13/11).

Loja de embalagens pega fogo em Nova Serrana



Vídeo: Guarda Civil Municipal/Divulgaçãohttps://t.co/uEHDxM8vcR pic.twitter.com/Y8Fe47ojcr — Estado de Minas (@em_com) November 13, 2021

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio teria começado no estoque, que fica nos fundos do imóvel. Os militares trabalham no isolamento e combate direito às chamas.Ninguém ficou ferido. No momento do incêndio, a proprietária estava sozinha no local.