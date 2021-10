Segundo o Corpo de Bombeiros, a empresa fica na Rua Abrahão João, no Bairro Parque São José, divisa com o Bairro Palmeiras, e o fogo começou por volta das 6h.Vizinhos viram muita fumaça saindo do imóvel, que fica próximo a uma escola e residência. O incêndio estava concentrando no subsolo. A rua foi isolada para os trabalhos dos bombeiros.

O tenente Henrique Barcelos, do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros, informou que moradores de nove residências precisaram sair de casa e estão em segurança. Não há feridos. “Ainda estamos em combate efetivo porque as chamas são altas. Já houve colapso das paredes laterais e aos fundos. Temos frentes de combate com acesso direto a esse foco de incêndio”, explicou. “Temos o proprietário aqui e ele suspeita de um trabalho realizado no dia anterior, uma solda”, explicou o militar sobre as possíveis causas do incêndio.

Ainda segundo os bombeiros, por segurança, os imóveis vizinhos precisaram ser evacuados porque ainda havia risco de propagação das chamas. A rua foi isolada.