Mulher inala fumaça e é levada ao hospital após incêndio em BH

Imediações do local onde o incêndio aconteceu na tarde deste sábado (16/10), em BH (foto: Reprodução/Google Street View)

O Corpo de Bombeiros atendeu a uma ocorrência de incêndio no Bairro Concórdia, Região Nordeste de Belo Horizonte, na tarde deste sábado (16/10). De acordo com a corporação, uma mulher de 35 anos foi socorrida após inalar uma grande quantidade de fumaça.Ela não sofreu queimaduras mas, por conta da intoxicação, vai precisar de atendimento médico. As chamas ficaram concentradas em um quarto no segunda andar do imóvel, localizado entre as ruas Jaguaribe e Jequiriçá.O chamado ocorreu por volta das 15h15, informam os bombeiros. A família que morava no primeiro andar conseguiu sair sem qualquer ferimento.Duas equipes dos bombeiros se deslocaram ao local. A ocorrência ainda está em andamento.