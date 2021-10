Curvelo: policiais militares salvam idosa de 90 anos em incêndio

O fogo, segundo os policiais, teria começado na garagem, onde havia muito material velho acondicionado (foto: Redes sociais)

Integrantes de uma viatura da Polícia Militar foram protagonistas de um ato de coragem, durante a madrugada, na cidade de Curvelo, na área central de Minas Gerais. Eles entraram em uma casa que estava pegando fogo e retiraram uma idosa de 90 anos, que tinha dificuldades de locomoção.

Era madrugada. Policiais do 42º BPM faziam uma ronda pelas ruas do Centro da cidade, com a viatura sob o comando do sargento Eduardo. Na delegacia, receberam a informação de um incêndio numa residência próxima.

Lá chegando, encontraram labaredas de cerca de 15 metros saindo de uma casa. Vizinhos alertaram os policiais de que dentro da casa havia uma idosa. Imediatamente, mesmo sem equipamentos de segurança, os militares entraram na casa, em meio ao forte calor e muita fumaça.

“Quando chegamos ao local, as chamas estavam altas. Os vizinhos contaram que havia uma idosa na casa. Tentamos abrir o portão , nas não conseguimos. Por sorte, o filho da dona da casa chegou e abriu o portão. Foi quando entramos”, conta o sargento.

Uma vez na casa, o sargento e dois cabos, Félix e Rômulo, rumaram em direção aos quartos e num deles encontraram a mulher, que estava sentada na cama, sem saber o que fazer, pois tem dificuldades para se locomover. Os policiais, então, a carregaram e a levaram para fora do imóvel.

Pouco tempo depois, chegaram os bombeiros, que controlaram as chamas e apagaram o fogo. A mulher foi levada, então, de ambulância para o Hospital Imaculada Conceição. Ela passa bem e já recebeu alta.