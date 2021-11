Caminhão na fachada de empresa pega fogo em Patos de Minas

Cena inusitada chamou a atenção em Patos de Minas (foto: Divulgação/CBMG)

Um cavalo mecânico que era usado na fachada de uma empresa em Patos de Minas pegou fogo e a cena chamou a atenção na cidade do Alto Paranaíba. Ninguém ficou ferido e o fogo pode ter começado por um problema elétrico.O veículo destruído pelo incêndio estava exposto em uma empresa de vendas e locação de maquinários na marginal da rodovia BR-365. O cavalo mecânico ficava suspenso, simulando puxar a placa que identificava a firma.Os bombeiros foram chamados para apagar o fogo, de onde originou fumaça escura e alta. Além do fato inusitado em si, chamava a atenção o fato do veículo parecer estar completo e não apenas o chassi.