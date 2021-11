Mesmo local da BR-262, em Nova Serrana, registra dois acidentes com mortes

Veículo capotou depois de bater contra a frente da carreta. Três dos cinco ocupantes morreram (foto: CBMMG)

Três veículos

Um chamado às 21h15 para o Corpo de Bombeiros, em Nova Serrana. No quilômetro 444 da BR-262, um ciclista tinha sido atropelado por um carro. A guarnição se deslocou para o local e quando chegou, uma surpresa: outro acidente, agora, entre uma carreta, um caminhão e um carro, que estava capotado, com três pessoas presas em seu interior. Tudo isso ocorreu na noite de segunda-feira (1º/11). No total, quatro pessoas morreram.No caso do ciclista, os bombeiros o encontraram caído no asfalto, de bruços, inconsciente, com hemorragia nasal, e um ferimento na cabeça. Um exame físico fez com que os bombeiros constatassem que o homem tinha várias contusões e escoriações pelo corpo e já estava em óbito.Os bombeiros ainda tentaram a reanimação e a vítima foi levada, às pressas, para a UPA de Nova Serrana, onde chegou sem vida. Lá, o médico de plantão confirmou a morte.O motorista do veículo, que permaneceu no local e chamou os bombeiros, se mostrava bastante abalado. Ele contou que a vítima tentara atravessar a pista, de bicicleta, tendo feito um movimento brusco à sua frente. Segundo o Boletim de Ocorrências do Corpo de Bombeiros, o local onde aconteceu o acidente é bastante escuro e existe uma passarela próxima, para a travessia de pedestres.O acidente mais grave ocorreu no mesmo quilômetro 444, da BR-262, onde houve uma colisão entre três veículos: uma carreta, um caminhão e um automóvel de passeio. As três vítimas fatais eram do carro. Elas ficaram presas às ferragens.Segundo informações do Corpo de Bombeiros, havia cinco pessoas no veículo e quando chegaram ao local, duas que tinham ficado feridas já haviam sido socorridas para o Hospital de Nova Serrana. Foram levadas pela ambulância da Concessionária Triunfo Concebra, que administra o trecho da estrada.Os bombeiros iniciaram, então, o trabalho de desencarceramento das vítimas. Os corpos foram retirados e levados para uma funerária da cidade.O motorista do caminhão, também ficou ferido. Quando os bombeiros chegaram, ele estava caído na pista. Foi levado para a UPA de Nova Serrana.O motorista da carreta, que não sofreu ferimentos, contou que seguia no sentido Pará de Minas para Nova Serrana, quando perdeu o controle da carreta, invadiu a contramão, colidiu contra o veículo Corolla e parou atravessado na pista, interditando toda a via. Nesse momento, o caminhão bateu em sua carroceria.