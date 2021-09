Acidente entre carreta e caminhonete deixa 2 mortos na BR-153

Veículo se chocaram e caíram dentro do córrego, ficando inteiramente destruídos (foto: CBMMG)

Duas pessoas morreram em um acidente na BR-153, próximo a Prata, no Triângulo Mineiro. Uma carreta e uma caminhonete se chocaram, em cima da ponte sobre o Rio Jacu.

Veículo se chocaram e caíram dentro do córrego, ficando inteiramente destruídos (foto: CBMMG)

Segundo o Boletim de Ocorrências do Corpo de Bombeiros de Ituiutaba, que atendeu a ocorrência, logo em seguida ao acidente, houve uma explosão e os dois veículos pegaram fogo.

Os bombeiros usaram um caminhão-pipa para debelar as chamas e contaram com a ajuda da Concessionária Triunfo Concebra. Havia risco para os bombeiros, devido a gases tóxicos que vazaram. Por isso, utilizaram proteção respiratória, como cilindro de oxigênio e máscaras.

Depois da extinção do fogo entrou em ação o caminhão-guincho, para a retirada dos veículos, que foram parar debaixo da ponte. Em seguida, os bombeiros tiveram de utilizar desencarceradores, para a retirada das vítimas das ferragens retorcidas.

Os corpos dos dois motoristas estavam carbonizados. Houve também vazamento da carga de óleo vegetal no córrego. Essa carga foi estimada em 20 mil litros. Foi preciso a utilização de boias para tentar conter o vazamento no córrego.

A polícia do Meio Ambiente teve de ser acionada. As causas do acidente ainda são desconhecidas. A carga da caminhonete ficou espalhada na rodovia: tintas, massa corrida, solventes, lixas, dentre outros materiais de construção.

Uma das pistas da estrada teve de ser interditada. O trânsito passou a ser feito em apenas uma pista, no sistema pare e siga, ou seja, era liberada a cada instante para uma das mãos. A interdição durou cinco horas.