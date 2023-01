Gato selvagem é confundido com onça e é solto em mata na Grande BH

Após entender que não se tratava de um jaguar, o Corpo de Bombeiros deduziu que estavam lidando com um gato do mato (foto: Reprodução/Redes sociais) O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMG) foi acionado nesta terça-feira (10/1), para capturar uma onça em um condomínio em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. No entanto, se tratava de outro animal, um gato, com raízes selvagens, da raça Bengal. Os agentes que atenderam o chamado soltaram o felino na mata próxima ao local.





Por causa da aparência incomum para um gato doméstico, com manchas na pelagem que se assemelham às do animal selvagem, os moradores do residencial se assustaram quando se depararam com o animal. Mas, na realidade, o gato domesticado, que pode custar até R$ 7 mil, havia fugido da residência onde vive com seu tutor.









Após entender que não se tratava de um jaguar, o Corpo de Bombeiros deduziu que estavam lidando com um gato-do-mato, assim soltaram a espécie no Mirante do Belvedere. O animal de estimação segue desaparecido.

Agressivo e acuado Segundo o Corpo de Bombeiros, o animal estava a cerca de dois dias na área externa do condomínio, com comportamento agressivo e acuado. Isso fez com que os moradores se sentissem acuados.

“A guarnição de bombeiros esteve no local com intuito de eliminar o risco aos moradores que se sentiram ameaçados de um possível ataque do felino. Após análise da situação, os militares utilizaram técnicas e equipamentos adequados, que possibilitaram a captura segura do animal. Durante seu o manejo, não foi verificada nenhuma identificação do tutor visível por coleira ou outro dispositivo.”

Segundo os agentes que participaram da ação, nenhuma denúncia de animal perdido foi relatada pelos vigilantes do residencial. Após a soltura do gato, o tutor entrou em contato e a guarnição retornou ao local para tentar ajudar.