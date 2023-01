Bombeiros e patrulheiros rodoviários salvam adolescente que se afogava

Adolescente se agarrou a uma pedra até ser resgatado pelos bombeiros (foto: PMRv)

A rápida ação de patrulheiros da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), durante o patrulhamento da rodovia MG-307, altura do quilômetro 52, próximo a Grão Mogol, na divisa de Minas Gerais com Goiás, possibilitou o salvamento de um adolescente que estava se afogando nas águas do Rio Itacarambiucu, próximo à Praia do Val.

O fato ocorreu no final da tarde de segunda-feira (9/1). Os policiais foram informados, pela rede de rádio do plantão da PM de Grão Mogol, de que testemunhas presenciaram um adolescente se afogando no rio. Rapidamente eles se deslocaram para o local indicado e onde visualizaram a vítima, que agarrou-se numa pedra.

A vítima estava nervosa e os patrulheiros trataram de acalmá-lo. Ao mesmo tempo, acionaram o Corpo de Bombeiros e o Samu. Foi montada uma força tarefa para o resgate, que foi difícil, pois chovia muito no local naquele instante. O rio estava caudaloso.

Depois de ser retirado, o adolescente foi medicado e encaminhado para um hospital em Grão Mogol. O salvamento foi comparado a uma cena de filme por um dos bombeiros, uma vez que no local havia um grande número de pessoas que a todo momento rezavam e torciam para o desfecho positivo do resgate.

Quando o adolescente foi resgatado, houve um momento de muita comoção entre militares, bombeiros, famíliares da vítima, amigos e populares ali presente, que bateram palmas para os militares e pessoas envolvidas no resgate.