Quando vai parar de chover em BH? Veja a previsão do tempo para a semana

Para quem está se perguntando quando vai parar de chover em Belo Horizonte, uma boa notícia: os temporais começam a perder força a partir do próximo domingo (15/01). Até lá, o clima segue instável com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia ou da noite.A partir de segunda-feira (16/01) há menos chances de chover, mas ainda vale deixar o guarda-chuva na bolsa. "Da segunda-feira em diante, já vai dar uma diminuída no volume, mas ainda com possibilidade de pancadas de chuva isoladas ao longo dia", explica o meteorologista Claudemir Azevedo, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).Com a diminuição das precipitações, a temperatura tende a aumentar de forma gradual. A partir de segunda-feira (16/01), os termômetros registram um ligeiro salto de temperatura, mantendo a faixa dos 25°C, e o sol volta a aparecer.Mas ainda é cedo para comemorar uma trégua mais longa. O mês de janeiro costuma ser marcado por chuvas. "Nesse período temos uma média de chuva dentre as maiores do ano", ressalta o meteorologista do Inmet.Em nove dias, três regionais de Belo Horizonte registraram mais de 80% do esperado de chuva para janeiro. Nas regiões Centro-Sul, Oeste e Barreiro, o acumulado de chuva ultrapassa 260 mm. A média climatológica de janeiro é de 330,9 mm.A regional do Barreiro é a que mais recebeu chuvas em janeiro, chegando a 288,6 milímetros, índice que representa 87,2% da média esperada para o mês, que é de 330,9 mm. Em segundo lugar vem a Centro-Sul, concentrando 279,8 mm (84,6%) e a Leste, com 214,4mm (64,8%).As chuvas também devem diminuir de intensidade nas demais regiões do estado, exceto no Sul de Minas. A região continua com muita instabilidade e condições de pancada de chuva durante o dia.No restante do estado, o tempo firma um pouco e a chuva dá uma trégua temporária. "Vai dar uma parada em todo estado, mas pode voltar a qualquer hora", alerta Claudemir.De acordo com a Defesa Civil de Minas Gerais, ainda há previsão de muita chuva para o Sul, Oeste e Triângulo Mineiro nesta semana.Neste período chuvoso, que começou a ser contabilizado em 21 de setembro, já foram contabilizados 20 óbitos, 1.974 desalojados e 10.816 desabrigados. São 131 municípios em situação de emergência.