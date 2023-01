Deslizamento soterra e mata casal de idosos no Sul de Minas

Casa atingida por deslizamento de terra e casal de idosos morreu em Caldas, no Sul de Minas (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Mortes pelas chuvas

Um casal de idosos, de 66 e 70 anos, morreu soterrado, na madrugada desta terça-feira (10/01), após um barranco desabar em cima da residência deles, na zona rural de Caldas, no Sul de Minas.Segundo o Corpo de Bombeiros, o neto do casal também estava no imóvel, mas conseguiu sair com vida e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele teve apenas ferimentos leves.As vítimas foram retiradas dos escombros pelos próprios vizinhos. O deslizamento atingiu apenas o quarto do casal. A Defesa Civil foi acionada para vistoria e avaliação de riscos de novos deslizamentos de terra.A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e a perícia técnica compareceram ao local.Com o casal, sobe para 20 o número de mortos em decorrência das chuvas em Minas Gerais, conforme balanço da Defesa Civil estadual.As mortes aconteceram nas cidades de Piraúba, Bom Jesus do Galho, Santa Luzia, Vespasiano, Bertópolis, Inhapim, Presidente Bernardes, Governador Valadares, Antônio Dias, Grão Mongol, Resende Costa, Caratinga e Barbacena.