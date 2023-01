Idosa é morta pelo ex por ciúmes, mesmo depois de 2 anos de término

Casa da ex-namorada foi invadida pelo assassino (foto: Divulgação/CBMG) Uma mulher de 62 anos foi morta a facadas pelo ex-companheiro em Coromandel, no Triângulo Mineiro. O crime aconteceu nesse domingo (8/1), e o suspeito ainda ateou fogo na casa da vítima. O homem, que tem 50 anos, não aceitava o fim do relacionamento, terminado há cerca de 2 anos.



Ele invadiu a residência da ex-namorada arrombando o portão do imóvel, no bairro Piteiras. Ela morava no local com o atual namorado, que conseguiu fugir do ataque e chamar a Polícia Militar (PM).

Em ação rápida, a PM conseguiu encontrar e prender em flagrante o fugitivo. O canivete que usou para matar a ex ainda estava com ele.

Os levantamentos da PM mostraram que o crime teve cunho passional, uma vez que, além de não aceitar o fim do relacionamento, o ex estava com ciúmes do novo namoro da vítima.