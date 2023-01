Insatisfeito com 'sessão'; homem esfaqueia guia espiritual de Umbanda

A vítima foi levada em estado grave para o Hospital Santa Casa de Patrocínio (foto: Guia Patrocínio Agora/Divulgação)





Um guia espiritual de um centro de Umbanda de Patrocínio, de 18 anos, foi esfaqueado no início da madrugada desta segunda-feira (9/1) por um homem que teria ficado insatisfeito com a 'sessão' solicitada.





De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), o jovem foi atingido na barriga e no braço e foi encaminhado em estado grave para o Pronto Socorro Municipal, sendo que, em seguida, foi transferido para o Hospital Santa Casa de Patrocínio, onde passou por cirurgia.

Algumas horas depois do crime, o suspeito, de 26 anos, foi preso pela PM dentro de casa, onde foram apreendidas as roupas e a faca, supostamente usadas no crime.





Segundo relatos de testemunhas aos policiais militares, a residência onde aconteceu o crime é uma república, onde moradores e frequentadores também usam o local como um centro de Umbanda.





Ainda conforme o registro policial, tudo começou quando o suspeito teria procurado o local solicitando um 'trabalho'. Então, a vítima iniciou uma 'sessão', mas o suspeito começou uma discussão, segundo testemunhas, por um motivo fútil e, em seguida, ele foi embora do local.





No entanto, pouco tempo depois, retornou com uma faca, praticou o crime e fugiu. Ele acabou preso pela PM em casa a cerca de sete horas depois da suposta tentativa de homicídio.





A perícia técnica da Polícia Civil (PC) de Patrocínio realizou os trabalhos de praxe no local do crime.





A reportagem questionou a PCMG sobre qual o teor do depoimento do suspeito ao delegado de plantão, se ele foi encaminhado para presídio local, bem como qual a linha de investigação do crime, mas não obteve resposta.





Reportagem em atualização