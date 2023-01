PM prende homem que estuprou adolescente autista em Uberaba

PM foi acionada pela mãe de adolescente vítima de abuso sexual (foto: PMMG/Divulgação)

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) prendeu um homem de 35 anos que estuprou um adolescente autista de 13 dentro de um dos quartos de uma pensão em Uberaba, no Triângulo Mineiro. O garoto vítima do crime é filho da proprietária do estabelecimento.Conforme relato da mãe da vítima à PM, ela deixou o filho na sala do estabelecimento assistindo televisão e foi a um cômodo ao lado, com a porta aberta, para cochilar por alguns minutos. Porém, ao acordar, ela viu que o local havia sido fechado.Em seguida, ao procurar pelo filho, a mulher o encontrou assustado saindo do quarto ocupado por um dos hóspedes. A criança estava gaguejando e com o rosto vermelho.Ao ser questionado, o suspeito disse, inicialmente, que havia goteiras no dormitório, e ele havia chamado o menino para verificar.O menino, por sua vez, deu outra versão à mãe na recepção da pensão. Segundo ele, o homem fechou a porta do cômodo onde a mulher estava para poder praticar o ato. O criminoso teria forçado a criança a masturbá-lo e, posteriormente, a fazer sexo oral nele.Instantes depois do relato do jovem, a PM chegou à pensão, prendeu o suspeito e o levou para a Delegacia de Polícia Civil (PC) de Uberaba para as demais providências. Ele confessou o estupro ao ser detido pelos militares.A vítima foi encaminhada ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), onde passou por exames médicos.