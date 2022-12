Professora que jogou balde de água fria em criança autista é demitida

O secretário da Educação de Uberaba, Celso Neto, declarou nesta sexta-feira (23/12) pelas redes sociais que é inadmissível a conduta dela. “Já apuramos a conduta. Ela não vai continuar com a gente para o ano que vem, já que é uma profissional contratada. Então, ela não é uma profissional que a rede municipal deseja ter conosco para o ano que vem.”

Neto complementa que a conduta da professora, que é investigada pelo Ministério Público (MP) e Polícia Civil (PC) tem de ser punida e repreendida exemplarmente para que esse fato não aconteça mais na rede de ensino de Uberaba. “Ela não teve uma atuação condizente com a atribuição do magistério. Não tem como passar pano para isso e não tem como ignorar isso. Não dá para a gente ser injusta com a sociedade e as crianças e manter profissionais com esse tipo de conduta em nossa rede”, destacou o secretário de Educação de Uberaba.