Professora que jogou balde de água em criança autista é afastada de escola

Momento em que a suspeita por maus tratos joga o balde de água fria na cabeça da criança (foto: Redes Sociais/Divulgação) A professora de apoio de um Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) de Uberaba, que jogou balde de água fria na cabeça de um menino autista , de 5 anos, foi afastada nesta terça-feira (20/12) pela Secretaria Municipal de Educação.

De acordo com o secretário Celso Neto foram tomadas as medidas administrativas cabíveis e a profissional de apoio foi afastada de forma preventiva. “Ela também será notificada sobre os fatos ocorridos, para que possa se manifestar dentro do prazo definido pela legislação. As responsabilidades estão sendo apuradas pelas autoridades competentes e as penalidades serão aplicadas”, complementou.

Após a família da criança registrar um boletim de ocorrência na PM por maus tratos nesta segunda-feira (19/12), dia do suposto crime, a suspeita prestou depoimento ao delegado de plantão de Polícia Civil (PC) e foi liberada. Em seguida, um inquérito policial foi instaurado e a Delegacia da Família de Uberaba investiga o caso.

Xingamentos e ameaças

Ainda conforme o secretário de Educação de Uberaba, representantes do Departamento Municipal de Educação Inclusiva e da Seção de Assistência ao Educando estiveram presentes no local do suposto crime de maus tratos nesta terça-feira para oferecer orientação aos profissionais do magistério e promover uma prática de acolhimento coletiva, contando com psicólogos, assistentes sociais e assessoria pedagógica. “Esse acontecimento é um dano muito complexo também para toda a equipe do Cemei e nós estamos atentos a isso”, finalizou.

Relato da suspeita à PM