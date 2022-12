Comunicado também prevê tempo instável e fortes chuvas para o estado (foto: Foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

De acordo com o boletim divulgado nesta quarta-feira (21), pela Defesa Civil de Minas Gerais, nas últimas 24 horas, cinco cidades decretaram situação de emergência, elevando para 96 o número de municípios desta lista.Os munícipios que integraram a listagem são Vespasiano, Bela Vista de Minas, Dom Silvério, Carmo da Mata e São Geraldo da Piedade. Ainda no comunicado, até a última atualização desta quarta-feira (21), 1.257 mineiros estão desabrigados e 4.469 estão desalojados.A Defesa Civil informa que há a previsão de tempo instável para todas as regiões de Minas Gerais, havendo também a possibilidade de fortes chuvas na Região Metropolitana de Belo Horizonte , nas regiões do Rio Doce, Vale do Aço, Centro e Noroeste mineiro.