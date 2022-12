Moradores passam a manhã limpando casas e lojas em Sabará

Os moradores de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, passaram a manhã limpando as casas e lojas invadidas pelas águas do Rio Sabará durante a madrugada desta quarta-feira (21/12). Com o transbordamento, barro e lama também tomaram conta das ruas e avenidas da cidade.

Segundo a prefeitura do município, por causa da chuva forte da noite, a Avenida Prefeito Vítor Fantini e a Rua Pereira Vieira, que ficam às margens do rio em todo o percurso pela cidade, ficaram alagadas

A técnica de enfermagem Edilane Motta usou uma mangueira para tirar a lama que invadiu a garagem de casa junto com a água do rio. “Entrou mais água do que no ano passado. Todo ano passo por essa mesma peleja”.

Moradores passaram a noite em claro e a manhã limpando as casas que ficam às margens do rio (foto: Leandro Couri/EM/DA. Press)

Carlos José Martins, de 59 anos, também teve a casa alagada. Segundo o aposentado, a água começou a subir por volta das 22h de terça-feira e saiu do leito às 3h da manhã. Às 3h30, a água entrou na casa dele. A sogra, que é cadeirante, foi levada para um bairro vizinho.

“Entrou mais ou menos 80 cm de água e barro. E é barro misturado com minério de ferro. Tem uma empresa aqui no sentido Caeté que mexe com minério de ferro e, agora, ficou recorrente. Antigamente não acontecia, mas com uma essa empresa fazendo a expansão dela, isso agora está sendo recorrente praticamente todo ano. Com certeza ela tem a barragem e com certeza teve uma vazão na barragem dela”.

Avenida de Sabará ficou tomada pela lama (foto: Leandro Couri/EM/DA. Press)

De acordo com a prefeitura, a Defesa Civil de Sabará está percorrendo os pontos alagados para identificar possíveis desalojados e desabrigados na manhã de hoje.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para três ocorrências no município. Duas chamadas de desabamento e colapso de estruturas nos bairros Nossa Senhora de Fátima e Vila Eugênio Rossi e uma chamada para árvore caída em cima de dez veículos, no bairro Rosário.

Rua e avenida que ficam às margens do rio ficaram alagadas (foto: Leandro Couri/EM/DA. Press)

Ainda de acordo com os militares, ninguém ficou ferido.