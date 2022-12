Chuva da madrugada interdita avenida Tereza Cristina, em BH

Cinco regionais da capital da ultrapassaram o acumulo de chuva esperado para dezembro (foto: Ramon Lisboa /EM/D.A Press)

Em 20 dias, oito regionais de Belo Horizonte ultrapassaram o volume de chuvas esperado para todo o mês de dezembro de acordo com o último balanço divulgado pela Defesa Civil.



Acumulado de chuva em dezembro*:

As Regiões Centro-Sul e Oeste foram as que registraram o maior acúmulo de chuva até o dia às 5h desta quarta-feira (21/12), com 443 e 444 mm, o que representa 131% do esperado para dezembro. A média climatológica para o último mês do ano é de 339,1 mm.

Barreiro: 287,1 (85%)

Centro Sul: 443,6 (131%)

Leste: 407,2 (120%)

Nordeste: 337,8 (100%)

Noroeste: 362,4 (107%)

Norte: 367 (108%)

Oeste: 444,2 (131%)

Pampulha: 375,6 (111%)

Venda Nova: 353 (104%)

Válido até às 5h do dia 21/12

Em 24h, três regionais registraram quase 100 mm de acúmulo de chuva. Segundo a Defesa Civil, a Região Norte, Venda Nova e Nordeste foram as regionais que mais acumularam chuva durante toda a terça-feira (20/12). Na Norte, o acúmulo chegou a 93,2 mm.

Veja o acúmulo de chuva nessa terça-feira (20/12):

Barreiro: 57,9

Centro Sul: 57

Leste: 76

Nordeste: 89,2

Noroeste: 54,6

Norte: 93,2

Oeste: 59,4

Pampulha: 81

Venda Nova: 92,8



Durante a madrugada, a Avenida Tereza Cristina foi bloqueada por uma hora devido ao transbordamento do Córrego Ferrugem. Às 2h da madrugada desta quarta-feira (21/12) a via foi liberada.

A capital registrou a primavera mais chuvosa desde 2011, quando o acumulado de chuva na capital mineira chegou a 1.074 mm. Este ano, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), até o momento, a precipitação da estação foi de 769,4mm, o que corresponde a um aumento de 94,6% acima da média climatológica de 395,3mm.