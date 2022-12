Secretário nacional da Defesa Civil coloca Grande BH em alerta para chuvas

Registro de chuva forte em Venda Nova, em Belo Horizonte, no dia 9 de novembro deste ano (foto: Renata Galdino/Arquivo) As fortes chuvas que atingem Minas Gerais nos últimos dias devem ficar ainda mais intensas nesta terça-feira (20/12) e na quarta (21/12). O cenário mais crítico no período é previsto para os 34 municípios que integram a Grande BH. O alerta foi divulgado pelo Coronel Alexandre Lucas, secretário nacional de Defesa Civil.

“Estamos prevendo chuvas muito fortes em Minas, principalmente para a Região Metropolitana de Belo Horizonte”, pontua o secretário durante visita ao estado na tarde de hoje.

“É preciso que todas as pessoas adotem medidas de autoproteção e proteção comunitária para proteger a vida e os bens. Àqueles que moram em área de deslizamento e inundação, recomenda-se ir para a casa de parentes”, avalia.



Em toda a Grande BH, a previsão, ainda conforme o secretário, é de que o volume de chuvas chegue a 100mm nesta terça-feira.



As chuvas não têm dado trégua nos últimos dias e em algumas regiões da capital mineira, o acumulado em dezembro ultrapassou 60% da média climatológica do mês, que é de 339,1mm. A região Leste assume a liderança dessa lista, com 64,8% de toda a chuva esperada para o mês nos 12 primeiros dias de dezembro.

Logo, para os próximos dias, a Defesa Civil reservou 75 agentes para atuar durante 24 horas nesse período mais crítico.

A Guarda Municipal também mantém reforço no efetivo. São 62 viaturas e 124 agentes com o objetivo de realizar o bloqueio de vias, caso necessário, e o monitoramento visual das áreas de inundação, conforme informado pelo Executivo municipal.

Confira as recomendações da PBH:

- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;

- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;

- Atenção especial para áreas de encostas e morros;

- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para a Cemig (116) ou Defesa Civil (199).

- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil e saia de casa. Só retorne após vistoria da PBH.

- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.