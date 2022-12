Minas tem quatro rodovias interditadas por causa das chuvas; saiba quais

Afundamento de pista e queda de barreiras fazem parte dos motivos de interdições parciais (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Quem vai pegar estrada durante as festas de fim de ano tem que ficar atento. Quatro pontos em rodovias federais em Minas Gerais estão parcialmente interditadas devido às fortes chuvas que atingem o estado nos últimos dias. O balanço foi divulgado nesta segunda-feira (19/12) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF-MG).

Uma das interdições acontece na BR-262, na altura do KM 387, em Florestal, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Parte da pista no sentido BH teve um afundamento, o que causou a interdição. Conforme a PRF, o trânsito no local flui apenas no sentido contrário à capital mineira.





Outro ponto interditado é no acostamento da BR-116, no KM 164,5, na altura de Padre Paraíso, na Região do Vale do Jequitinhonha, no sentido ao estado da Bahia, devido a uma erosão do asfalto. De acordo com a PRF, o local está sinalizado e, até o momento, não há registro de congestionamentos.





Também na BR-116, no KM 275, em Teófilo Otoni, também no Vale do Jequitinhonha, uma barreira de terra caiu e interdita parcialmente a rodovia no sentido Manhuaçu. Apesar da queda, o trânsito no local flui normalmente.