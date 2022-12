Em quatro dias de chuvas, Defesa Civil de BH recebeu 101 chamados

Trincas, infiltrações e deslizamento de encostas estão entre os problemas mais relatados pelos belo-horizontinos que acionaram a Defesa Civil pelo número 199. Veja detalhamento completo no fim da matéria.

Além da capital, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para 770 cidades mineiras sob o risco de chuvas intensas. O comunicado é válido até as 10h30 desta quarta-feira (21/12). Há possibilidade de chuva entre 30 e 60mm/h ou 50 e 100mm/dia, além de rajadas de vento entre 60 e 100 km/h. Confira aqui a lista de cidades.

Apesar do alerta do Inmet, os 34 municípios que integram a Região Metropolitana de Belo Horizonte devem enfrentar o cenário mais crítico até esta quarta-feira. Segundo o secretário nacional de Defesa Civil, coronel Alexandre Lucas, as chuvas serão mais intensas nessas cidades.