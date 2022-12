Uberaba: chuva forte transborda córregos, alaga casas e arrasta carros

A Codau destacou que a obra de drenagem no Córrego dos Carneiros faz parte do planejamento estratégico da prefeitura (foto: Redes Sociais/Reprodução) Uma intensa chuva, registrada entre a noite desse domingo (18/12) e a madrugada desta segunda-feira (19/12) em Uberaba, no Triângulo Mineiro, inundou algumas casas e arrastou veículos nas proximidades do Córrego dos Carneiros, bairros de Lourdes e Antônio Barbosa. Além disso, a força das águas destruiu o asfalto de várias ruas do local. Vídeos que mostram as ruas destruídas circulam na internet. Não houve feridos.

Uma das moradoras que teve a casa inundada relatou, pelas redes sociais, que mora no local há 20 anos e nunca tinha visto o córrego transbordar dessa maneira. “Virou um rio aqui. Tudo intransitável. Liguei para o meu filho, mas não tinha jeito de ele vir aqui para me ajudar”, contou.

Ainda conforme a corporação, após o Córrego dos Carneiros transbordar, a água subiu cerca de 40 centímetros de altura.

Os bombeiros enviaram um relatório para a Defesa Civil solicitando verificação no local, já que houve rompimento de contenções laterais do Córrego dos Carneiros.

De acordo com a Defesa Civil de Uberaba, a chuva começou às 19h20 do domingo (18/12) e foi até as 5h de segunda-feira (19/12), com um acumulado de 50 mm.

“O Córrego dos Carneiros veio a transbordar atingindo duas casas sem risco para os moradores, onde foram afetados alguns móveis e veículos. Duas ruas foram afetadas com o solapamento do asfalto”, complementa.

A Prefeitura de Uberaba declarou que a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Obras está tomando as providências cabíveis.

“Equipe da Pasta esteve nas ruas Rubens Félix e Joaquim Barbosa, no Loteamento Antônio Barbosa, para avaliar a situação após as chuvas de domingo que danificaram muito asfalto. Os trabalhos de recuperação asfáltica estão programados para terem início nesta terça-feira (20/12) dependendo das condições climáticas”.

Obra de drenagem

A Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e Ações Urbanas (Codau) declarou por meio de nota que a obra de drenagem no Córrego dos Carneiros faz parte do planejamento estratégico da prefeitura de Uberaba.

“Trata-se de uma intervenção no córrego que demanda recursos vultuosos que estão sendo buscados. As intervenções estavam previstas no projeto Água Viva, mas não prosperaram. Os primeiros passos dados pelo governo atual foram intervenções no ano passado para minimizar a situação e, em paralelo, solicitar de empreendedores imobiliários, em forma de contrapartida, que fizessem um estudo sobre a situação”.

A nota assegura que um estudo hidrológico do córrego foi entregue hoje (19/12). “Ele será analisado do ponto de vista da vazão existente que determinará a seção necessária para uma obra de travessia do córrego sob a BR-262. Logo em seguida, a Codau irá contratar o projeto executivo dessa obra, que determinará o valor efetivo. Os recursos para obras de drenagem são repassados à Codau pela PMU, através de convênio”.



A Codau afirmou também que, em paralelo, está formatando um Termo de Referência para contratação de empresa especializada para definir um Plano Diretor de Macro e Microdrenagem de Uberaba.

“Ele conterá um diagnóstico de problemas existentes e a previsão de futuros obstáculos (base para nortear os futuros empreendimentos imobiliários) que possam surgir na gestão de macro e microdrenagem, do ponto de vista técnico, econômico e ambiental em todo o Município”, finalizou.



Tragédia