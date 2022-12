COVID: Uberaba volta a exigir uso de máscara em estabelecimentos de saúde

Equipe médica do Hospital Regional de Uberaba (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Há cerca de duas semanas, a pandemia de COVID-19 em Uberaba, no Triângulo Mineiro, voltou a ficar preocupante. Com o retorno do registro de óbitos pela doença na cidade, a prefeitura decidiu tornar obrigatório, desde a última sexta-feira (9/12), o uso de máscaras em estabelecimentos de saúde.