COVID-19: crescimento do número de casos e mortes liga alerta em Uberaba

Hospital Regional José Alencar, em Uberaba, é referência em atendimento a pacientes com a COVID-19 (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) Comparando os primeiros dias de novembro e dezembro deste ano, o município de Uberaba, no Triângulo Mineiro, apresenta um expressivo crescimento nos casos da COVID-19 e, além disso, a volta dos registros de óbitos.

Enquanto nos seis primeiros dias de novembro foram registrados 72 casos da doença na cidade e nenhuma morte, neste mesmo período de dezembro foram contabilizados 1.496 casos e quatro mortes.

Por outro lado, ainda segundo informações do atual boletim, não há internações de pacientes com COVID, nesse momento, em hospitais da cidade.

Desde o início da pandemia em Uberaba, já foram registrados 112.642 casos de COVID-19, sendo que 108.933 pessoas se recuperaram e 1.617 morreram.

Uso de máscara

Apesar do alerta, a prefeitura de Uberaba ainda não anunciou novas medidas de enfrentamento à doença. Segundo o atual decreto, não há obrigatoriedade do uso de máscara nos estabelecimentos da cidade.

Entretanto, a secretária adjunta da Secretaria de Saúde de Uberaba, Valdilene Rocha, declarou hoje (7/12) para uma rádio local que ainda nesta semana o uso de máscara em estabelecimentos de saúde voltará a ser obrigatório, tanto para os profissionais quanto usuários.

No transporte público ou em estabelecimentos comerciais e eventos, ela disse que o novo decreto, que está prestes a ser publicado, haverá apenas recomendação para o uso de máscaras, principalmente para pessoas com sintomas de síndrome gripal ou que tiveram contato com pessoas que testaram positivo para a COVID-19.