Com apenas quatro animais, Zoológico de Uberaba será desativado

Atualmente com apenas quatro animais (um veado-catingueiro e três macacos, sendo dois pregos e um bugio), o Zoológico de Uberaba, no Triângulo Mineiro, está perto de ser desativado e transformado em um parque municipal, denominado Parque do Jacarandá.

Segundo informações da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, ainda esse ano todos os quatro animais serão entregues para o Zoológico de Belo Horizonte e o Instituto Estadual de Florestas (IEF).

“Estamos finalizando essa semana o encaminhamento do veado-catingueiro para o zoológico de Belo Horizonte e, na próxima semana, vamos resolver as tratativas para encaminhar os macacos para o IEF, que decidirá um melhor destino para eles”, contou o secretário de Meio Ambiente de Uberaba, Edno Silveira.

“Para o ano que vem, vamos realizar reformas no Parque do Jacarandá a partir de fonte de recurso de financiamento. Ainda não temos definidos a data do início das reformas nem o valor exato do recurso”, complementou Silveira.