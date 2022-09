Camelo fêmea do zoológico de BH morre após infecção grave

Nataline veio para BH depois de viver no Zoológico Safari Porto Bello em Mangaratiba, no Rio de Janeiro (foto: PBH/Divulgação) A Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, que administra o Zoológico de Belo Horizonte, está de luto desde essa quarta-feira (31/8), depois que Nataline, a camelo fêmea que vivia na instituição há seis anos morreu.

Nascida em 2013, Nataline veio para BH depois de viver no Zoológico Safari Porto Bello em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, a camelo estava há mais de 30 dias tratando uma linfadenite, infecção do sistema linfático, grave em camelídeos.

O animal estava sob a supervisão da equipe de médicos veterinários, biólogos e tratadores de animais do Zoo, que contaram com o apoio de professores e pesquisadores especialistas em ruminantes da Universidade Federal de Minas Gerais.

Agora, o corpo de Nataline será encaminhado ao Museu de História Natural da Pontifícia Universidade Católica de Minas (PUC Minas).