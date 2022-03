Zoológico de Uberaba inicia doação de animais e vai encerrar as atividades

Atual administração da prefeitura de Uberaba informou que optou pelo fechamento do Zoológico no Parque Jacarandá e a manutenção da área como Parque Municipal (foto: André Santos/Prefeitura de Uberaba)





O Zoológico de Uberaba iniciou na última semana a doação de seus animais e com exclusividade, à reportagem, informou que a intenção é, em breve, encerrar as atividades do mesmo no Parque Jacarandá. O local, que abriga 16 animais, atualmente, está fechado às visitações desde o início da pandemia da COVID-19.





A Prefeitura explicou que após minuciosos estudos e projetos, bem como avaliação do bem-estar e novos paradigmas da causa animal, o Zoo Uberaba está em área muito urbanizada, o que aumenta o estresse dos animais em função do impacto de vizinhança.





Desta forma, administração municipal optou pelo fechamento do Zoológico e manutenção da área como Parque Municipal. "Os investimentos para adaptação em parque são significativamente menores, haja vista, a necessidade de vultuosos recursos para ajustar todos os recintos", explicou a Prefeitura de Uberaba.





Doação dos animais





Na última quinta-feira (24/3) duas onças pardas e uma irara (espécie de lontra) de Uberaba chegaram no Zoológico de João Pessoa (PB).





Atualmente, existe no Parque Jacarandá: um veado catingueiro, uma jaguatirica, uma tartaruga-da-amazônia, cinco cágados-de-barbicha, cinco cágados tigres d'água, um macaco bugio e dois macacos-prego.





"O Zoo Uberaba mantém interesse em doar o restante do plantel, desde que todos eles sejam bem acolhidos sempre buscando a melhoria do bem-estar dos animais", ressaltou a Prefeitura de Uberaba que complementou que ainda não há definição sobre a destinação de todos os animais, sendo que tudo dependerá de tratativas que vão envolver o Instituto Estadual de Florestas (IEF), de Minas Gerais e do estado de destino, ou ainda o Ibama.





O biólogo da Secretaria de Meio Ambiente de Uberaba, Paulo César Franco, assegurou que todos os animais do zoológico municipal podem ser transferidos. "Todos os animais estão em boas condições e vivem além do que descreve a literatura. Um exemplo é a jaguatirica, que apresenta longevidade além do esperado para animais em cativeiro", explicou.



Sem previsão para reabertura





Desde o início da pandemia da COVID-19 e, em função dos decretos municipais de enfrentamento à doença, o Zoológico de Uberaba está fechado a visitações.





"Todavia, todo manejo e cuidado com os animais, nunca deixou de acontecer. Ainda não temos previsão para abertura. Até porquê os animais têm maior qualidade de vida sem a visitação pública", esclareceu nota da prefeitura de Uberaba.





A reportagem questionou a prefeitura se já existe algum projeto da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para o Parque Jacarandá após o fechamento do zoológico.





"Estudos e tratativas estão sendo mantidas para definições. Acreditamos que serão necessárias adequações em alguns recintos, cujos projetos atualmente, se encontram no IEF-MG, aguardando análise técnica e aprovação", respondeu a prefeitura de Uberaba.