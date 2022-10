Zoológico de BH anuncia o nascimento de dois filhotes de mico-leão-preto

Animais já podem ser visitados, mas durante os primeiros dias de vida ficam mais reclusos junto com a mãe (foto: Suziane Brugnara/PBH)





10:46 - 28/10/2022 Cemitérios da Grande BH preparam programação para Dia de Finados O Zoológico de Belo Horizonte anunciou, na tarde de sexta-feira (28/10), o nascimento de dois filhotes de mico-leão preto, espécie criticamente ameaçada de extinção. Os pequenos animais da espécie, que é um dos símbolos da Mata Atlântica, nasceram no dia 29 de agosto, mas, como recém-nascidos, tiveram que passar por um período de cuidados e observações.A família de micos do zoológico agora chega a seis membros. O casal - pai da dupla de filhotes - chegou ao zoológico da capital mineira em momentos distintos: a mãe, de 8 anos, chegou em 2016 e teve outro parceiro, mas não se reproduziu; e o pai, de 6 anos, em 2020. Ambos os animais vieram da Fundação Parque Zoológico de São Paulo, por meio do Plano de Ação Nacional para Conservação dos Mamíferos da Mata Atlântica.





A formação de um casal e o sucesso da reprodução, mesmo com pouco tempo de convívio, são favorecidos quando existem condições ideais, como boa infraestrutura dos recintos e equipe qualificada para o manejo geral da espécie.



Em 2021 o casal havia se reproduzido e dado à luz a duas fêmeas, o sexo dos novos membros ainda é desconhecido.



Nos primeiros dias de vida, os técnicos do zoológico adaptam a rotina para promover o mínimo de contato possível com as espécies, reduzindo as situações de estresse da família. As irmãs nascidas no ano passado, agora terão a oportunidade de aprender a cuidar de um filhote, observando seus pais.



“As crias precisam aprender a cuidar de filhotes, para se tornarem bons pais no futuro, isso faz parte do nosso nosso desejo em continuar contribuindo para a conservação desta espécie por meio dos Planos Nacionais”, explica Valéria Pereira, chefe da seção de mamíferos.

Visitas

Com a família toda reunida no recinto, os visitantes podem tentar avistar os novos moradores, porém a tarefa é complicada, já que a mãe e os recém-nascidos ficam mais reclusos nos primeiros dias.



Até que os filhotes cresçam mais um pouco, o Zoológico de BH pede aos visitantes para que continuem respeitando as normas gerais de visitação conscientes, mantendo o silêncio ao redor dos recintos e não chamar atenção dos animais. Também é importante não alimentar os animais, e nem deixar resíduos de alimentação caírem no espaço.

O mico-leão-preto

Com o nome científico de Leontopithecus chrysopygus, o mico-leão-preto é uma das espécies de primata mais raras e ameaçadas do mundo. Nos remanescentes da Mata Atlântica ele só ocorre no oeste de São Paulo, e o animal foi considerado extinto por muitos anos.



A situação da sua população ainda é grave, já que a espécie aparece na lista vermelha de espécies ameaçadas de extinção. Dentro das próximas três gerações - de 2019 a 2040 - estima-se uma redução populacional de 50%, ou mais, devido à perda de habitat e eventos inesperados, como surtos de febre amarela.



O mico-leão-preto é considerado um aliado da saúde humana, ao fazer o papel de “sentinela” no ciclo da febre amarela. Ao ser infectado, ele alerta para o aparecimento da doença em uma região, permitindo o estabelecimento de políticas públicas preventivas. A espécie também é um bom dispersor de semente, auxiliando na manutenção das florestas onde vivem.



*Estagiário sob supervisão do subeditor Diogo Finelli