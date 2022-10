SLU espera volume menor de lixo no 2° turno das eleições; no 1°, foram 90t

Para o segundo turno, não haverá esquema especial de limpeza como foi no primeiro turno (foto: Jair Amaral/EM.D.A Press)

A Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) informou, nesta sexta-feira (28/10), que a expectativa para o segundo turno das eleições, que ocorre neste domingo (30/10), é de um volume menor de lixo do que o recolhido no primeiro turno, em Belo Horizonte.



Após o primeiro domingo de eleições, foram coletados 90 toneladas de lixo, além de blocos de concreto onde ficavam fixadas as bandeiras das propagandas dos candidatos.

Ainda de acordo com a SLU, neste domingo os eleitores votarão apenas entre os dois candidatosa presidente, já que o governador Romeu Zema (Novo) foi reeleito em primeiro turno.



"No primeiro turno, o material que mais deu trabalho foram os suportes de bandeiras, feitos com cimentos, que foram abandonados pela cidade após a eleição", disse a SLU em nota.

Para o segundo turno, diferentemente do que ocorreu no primeiro, não haverá esquema especial de limpeza.

*estagiária sob supervisão