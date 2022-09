Força tarefa vai reforçar a limpeza de BH após as eleições

Pensando no combate à sujeira produzida nas eleições, que acontecem neste domingo (2/10), a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) tem preparado um planejamento diferente na limpeza de Belo Horizonte. Cerca de 400 garis irão trabalhar nos locais de votação no dia seguinte ao pleito, segunda-feira (3/10).Os trabalhadores irão atuar em todas as regiões de forma simultânea, devido ao grande impacto que uma eleição causa na higienização da cidade. No entanto, segundo a superintendência, o planejamento da operação começou com antecedência por meio do mapeamento e distribuição dos locais de votação para as equipes de limpeza, já que serão os espaços mais impactados com as panfletagens.