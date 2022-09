Eleições 2022: cidades do interior de MG terão reforço policial

O efetivo partiu da Academia Militar, no bairro Prado para reforçar a segurança durante as eleições (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Um efetivo de 500 homens, em 133 viaturas, partiu na manhã desta sexta-feira (30/9) da Academia Militar, no Prado, na Região Oeste de Belo Horizonte, em direção a municípios do interior do estado. Eles reforçarão o policiamento local e regional durante as eleições.



O planejamento da operação teve início já nas últimas eleições, em 2020, e contou com orientações do TRE-MG. O comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), coronel Rodrigo Sousa Rodrigues, acredita que os conflitos acontecem mais nos bastidores e espera um período eleitoral tranquilo.

"Não tem nenhum policial de folga. Vamos garantir a segurança para que cada um exerça seu direito de voto", afirma. Também haverá reforço do policiamento nas estradas mineiras durante a madrugada. Minas Gerais tem o segundo maior colégio eleitoral do país e é o estado com o maior número de municípios, 853.



O coronel não está preocupado com a liberação da venda e consumo de bebidas álcoolicas no dia da eleição. "A polícia está preparada para atuar conforme a lei. O povo mineiro pode ficar tranquilo", disse. "Sabemos que estamos em um cenário aflorado. Temos uma missão importante de garantir tranquilidade e segurança para que cada um possa fazer a sua escolha", declarou durante pronunciamento aos militares.

O diretor de apoio operacional da PM, coronel Flávio Godinho, lembra que, apesar de cada município receber um oficial, a autoridade máxima nas zonas eleitorais é o presidente da mesa. "O policial não vai entrar nas zonas. Ele pode ser acionado, caso necessário. Estaremos nas portas das escolas e áreas de votação para garantir a segurança do pleito", afirma.



Ele também destaca o monitoramento ostensivo da PM. "Estamos monitorando inclusive as redes sociais para que a polícia possa se antecipar", declara.