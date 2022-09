Metrô de BH vai funcionar em horário de greve no domingo de eleições

O metrô de Belo Horizonte vai funcionar com horários reduzidos neste domingo (2/9), dia do primeiro turno das eleições, em decorrência da greve dos metroviários.

A Companhia Brasileira de Trêns Urbanos (CBTU) informou que será cumprida a liminar do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-MG) que prevê que o metrô deve funcionar com escala mínima de 60%.

Segundo a empresa, isso equivale a um intervalo de 32 minutos entre os trens. As estações estão funcionando das 5h15 às 23h para quem já possui bilhete ou cartão. Já as bilheterias abrem às 5h40, e fecham às 23h.



Greve

A greve começou no dia 25 de agosto, após o Tribunal de Contas da União (TCU) autorizar a privatização do modal. A categoria afirma que a venda do sistema vai trazer prejuízos aos trabalhadores, além de um aumento na passagem paga pelos usuários.

O Sindicado dos Empregados em Transportes Metroviários e Conexos de Minas Gerais (Sindimetro) tem denunciado que a CBTU está descumprindo a ordem judicial , exigindo escala acima do máximo estipulado pela justiça e convocando os trabalhadores para horas extras.

Nesta semana, entre os dias 26 e 28 de setembro, vão acontecer assembleias setoriais da categoria para discutir os próximos rumos da greve.



Ônibus

O horário dos ônibus neste domingo, assim como a operação de trânsito que será realizada pela BHTrans para o dia das eleições, ainda não foram definidos. Em nota, a prefeitura afirmou que as informações serão publicadas até sexta-feira (30/9).