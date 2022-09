Eleições: ônibus entre cidades da Grande BH não terão horários ampliados

Funcionamento do transporte público no dia das eleições tem sido objeto de ações na Justiça (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Os ônibus entre Belo Horizonte e os municípios da região metropolitana vão circular com horário de domingo neste 2 de outubro, primeiro turno das eleições. Segundo a Secretaria de Estado de Infraestrutura de Minas Gerais (Seinfra-MG), não haverá horários adicionais "porque as zonas eleitorais são perto das casas dos eleitores".

Veja também: Metrô de BH vai funcionar em horário de greve no domingo de eleições

A Rede Sustentabilidade também protocolou ação, mas no Supremo Tribunal Federal (STF), pedindo a gratuidade do transporte público em território nacional neste domingo, e que as frotas em circulação sejam iguais ou maiores do que as de dias de semana regulares. O objetivo dos dois pedidos é evitar abstenções.

A Seinfra-MG informou que vai usar parte da frota para auxiliar no transporte das urnas eletrônicas até os locais de votação, com apoio da Polícia Militar.