Urnas eletrônicas de BH serão carregadas até sexta-feira

Urnas de BH começaram a ser carregadas no último sábado; processo será finalizado na sexta-feira (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)



A reportagem do Estado de Minas teve acesso, nesta terça-feira (20), ao trabalho de carregamento realizado no Centro de Apoio do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), que fica no Bairro Jardim Filadélfia, divisa de BH com Contagem. As urnas eletrônicas utilizadas em Belo Horizonte nas eleições de 2022 serão carregadas com nome e demais dados dos candidatos até sexta-feira (23/09). A carga teve início no último sábado (17).A reportagem doteve acesso, nesta terça-feira (20), ao trabalho de carregamento realizado no Centro de Apoio do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), que fica no Bairro Jardim Filadélfia, divisa de BH com Contagem.











Ao mesmo tempo, testes de funcionamento de todas as teclas da urna e do terminal do mesário, testes de áudio, vídeo e da impressora que gera a zerésima e boletim de urna são feitos. Depois, os equipamentos são lacrados, finalizando o processo de carga.





"Hoje, nós estamos fazendo toda verificação das urnas, a carga eletrônica que nós chamamos, e verificando todos os aspectos de funcionamento e funcionalidade da urna. Nós testamos todos os aspectos, nós fazemos o teste do teclado, o teste do visor, e depois de tudo isso feito, então nós fazemos a carga das urnas. A carga da urna é o momento que nós inserimos ali todas as mídias necessárias à votação, e aí nós inserimos as mídias e, posteriormente ao inserir as mídias, nós fazemos a auditoria (...) Feito tudo isso, feito todos esses exames técnicos, todas essas, o que nós chamamos de auditoria mesmo, há após a carga o que nós chamamos de lacração", afirmou Carlos Donizetti, juiz diretor do foro eleitoral de BH.





No restante dos municípios de Minas, a carga das urnas vai até domingo (25). Ao todo, serão 55.435 urnas utilizadas no estado nas eleições de 2022 - sendo 5.001 em BH, todas de um novo modelo - que custa em torno de US$ 1000 - que também será usado em mais outras 67 cidades.





Elas ficam armazenadas até a véspera do primeiro turno da eleição, em 2 de outubro. Em caso de segundo turno, ele acontecerá no dia 30 do mesmo mês - somente para governador e presidente. Este ano, a ordem de votação será: deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente.





Minas Gerais tem 16.290.870 eleitores, segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG). O estado fica atrás no número de eleitores somente de São Paulo, com 34.667.793.

Eleições 2022

Jair Bolsonaro (PL), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União), Felipe d'Ávila (Novo), Vera Lúcia (PSTU), Padre Kelmon (PTB), Sofia Manzano (PCB), Léo Péricles (UP) e José Maria Eymael (DC) são nomes que se colocam como candidatos à Presidência da República.





Para o Governo de Minas, Romeu Zema (Novo), Alexandre Kalil (PSD), Carlos Viana (PL), Marcus Pestana (PSDB), Lorene Figueiredo (Psol), Renata Regina (PCB), Vanessa Portugal (PSTU), Indira Xavier (UP), Lourdes Francisco (PCO) e Cabo Tristão (PMB) estão na disputa.





Já ao Senado, Alexandre Silveira (PSD), Marcelo Aro (PP), Cleitinho (PSC), Bruno Miranda (PDT), Sara Azevedo (Psol), Dirlene Marques (PSTU), Naomi Coura (PCO), Pastor Altamiro Alves (PTB) e Irani Gomes (PRTB) são nomes na corrida por Minas.





Em Minas, 1.103 candidatos a deputado federal fizeram registro junto à Justiça Eleitoral - 53 serão eleitos. Já para deputado estadual, foram 1.411 candidatos - 77 vão ocupar uma vaga na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).