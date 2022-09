Alexandre Kalil é o convidado desta terça (20) do 'EM Entrevista'

Alexandre Kalil (foto) é o candidato do PSD em Minas Gerais (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press - 17/9/22)

Confira as próximas datas:

Candidato do PSD ao governo mineiro, Alexandre Kalil é o convidado desta terça-feira (20/9) do "EM Entrevista", podcast de Política do. A conversa, parte da série de sabatinas aos 10 postulantes ao Palácio Tiradentes, começa às 17h30 e será transmitida ao vivo no canal dono YouTube. Depois, às 19h, Kalil participará de uma segunda entrevista, no "Jornal da Alterosa", da, afiliada ao "SBT".A conversa com Kalil no "EM Entrevista" vai durar 40 minutos. Na TV Alterosa, ele terá cinco minutos para expor suas propostas para Minas Gerais, conforme regras previamente acertadas com as chapas que disputam o Palácio Tiradentes.Ex-prefeito de Belo Horizonte, Kalil é o segundo colocado nas pesquisas de intenção de voto a respeito da eleição estadual. Ele está atrás de Romeu Zema (Novo), postulante à reeleição. Na quinta-feira (15), levantamento do Datafolha apontou que o pessedista tem 25% das intenções de voto, ante 53% de Zema . A sondagem está registrada junto à Justiça Eleitoral sob os números MG-03654/2022 e BR-00433/2022.Kalil concorre em Minas com o apoio de Luiz Inácio Lula da Silva , presidenciável do PT. O candidato ao Senado do grupo é Alexandre Silveira (PSD). A coalizão é composta, ainda, por PV, PCdoB e PSB - além do apoio informal da Rede Sustentabilidade.Ontem, a entrevistada foi Vanessa Portugal (PSTU) . Ela abriu a série de sabatinas.

Renata Regina (PCB), quarta-feira (21/9);

Cabo Tristão (PMB), quinta-feira (22/9);

Indira Xavier (UP), sexta-feira (23/9);

Romeu Zema (Novo), segunda-feira (26/9);

Lourdes Francisco (PCO), terça-feira (27/9);

Carlos Viana (PL), quarta-feira (28/9);

Marcus Pestana (PSDB), quinta-feira (29/9);

Lorene Figueiredo (Psol), sexta-feira (30/9).

O "Beabá da Política"