Zema usa imagem de hospital concluído por Kalil em programa eleitoral

Hospital do Barreiro, mostrado pela campanha de Zema, é municipal e foi concluído por Kalil (foto: Reprodução/TV Alterosa ) No dia 31 de agosto, o candidato ao governo de Minas Gerais Alexandre Kalil (PSD) postou um tuíte se referindo direto ao adversário político: "Zema, colocar o hospital que eu abri no seu programa eleitoral? A enganação tem limites, né!! Rsrsrs".



Logo abaixo da mensagem, há um vídeo da solenidade que marcou o início do funcionamento pleno do Hospital Metropolitano Célio de Castro, no primeiro mandato de Kalil enquanto prefeito de Belo Horizonte. No dia seguinte, a Coligação Juntos pelo Povo de Minas Gerais, de Kalil, entrou na Justiça Eleitoral com pedido de resposta pelo uso das imagens. A liminar foi negada, mas a Justiça reconheceu o uso da imagem.



Leia: Campanha de Kalil processa Zema por uso de imagens do Hospital do Barreiro Logo abaixo da mensagem, há um vídeo da solenidade que marcou o início do funcionamento pleno do Hospital Metropolitano Célio de Castro, no primeiro mandato de Kalil enquanto prefeito de Belo Horizonte. No dia seguinte, a Coligação Juntos pelo Povo de Minas Gerais, de Kalil, entrou na Justiça Eleitoral com pedido de resposta pelo uso das imagens. A liminar foi negada, mas a Justiça reconheceu o uso da imagem.









Por meio da TV Alterosa, o EM Confirma teve acesso ao material. Conforme informou o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TER-MG), por intermédio de sua assessoria de imprensa, "as mídias com cópias dos programas em bloco e inserções do horário eleitoral gratuito são entregues pelos partidos diretamente às emissoras de rádio e televisão, não passam pela Justiça Eleitoral".



A imagem do hospital aparece aos 21 minutos e 7 segundos propaganda eleitoral desse dia – aos 51 segundos da propaganda de Zema. E dura dois segundos, para ilustrar o momento em que o candidato diz ter feito "os maiores investimentos em saúde e educação".



O uso da imagem foi classificado pelo EM Confirma como ENGANOSO.



Assista ao vídeo



O tuíte foi uma reação à propaganda eleitoral gratuita do candidato Romeu Zema (Novo), exibida na faixa das 13h no mesmo 31 de agosto.Por meio da TV Alterosa, oteve acesso ao material. Conforme informou o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TER-MG), por intermédio de sua assessoria de imprensa, "as mídias com cópias dos programas em bloco e inserções do horário eleitoral gratuito são entregues pelos partidos diretamente às emissoras de rádio e televisão, não passam pela Justiça Eleitoral".A imagem do hospital aparece aos 21 minutos e 7 segundos propaganda eleitoral desse dia – aos 51 segundos da propaganda de Zema. E dura dois segundos, para ilustrar o momento em que o candidato diz ter feito "os maiores investimentos em saúde e educação".O uso da imagem foi classificado pelocomo





O Hospital do Barreiro, no Bairro Milionários, foi inaugurado em 12 de dezembro de 2015, com três anos de atraso, pelo então prefeito Marcio Lacerda (PSB), com apenas 47 leitos - 10% de sua capacidade.



Dois anos depois, no aniversário de 120 anos da capital mineira, Kalil, no fim do seu primeiro ano à frente da Prefeitura de BH, entregou o hospital funcionando 100% - 460 leitos e capacidade mensal de 2 mil internações, sendo cerca de 1 mil cirúrgicas, além de 3,4 mil consultas de pré e pós-operatório e 20 mil exames.





Tanto a inauguração de 2015 quanto a abertura plena em 2017 e os dados sobre a capacidade do hospital foram largamente relatados pelos veículos de imprensa da capital e fazem parte dos arquivos de jornais, revistas, portais, rádios e televisões.





Romeu Zema nem sua equipe se pronunciaram publicamente sobre o caso. Procurada pelo EM Confirma, a assessoria de imprensa não prestou esclarecimentos.