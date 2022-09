Romário: 'Bolsonaro hoje é do meu time'

Romário reforçou apoio ao presidente Jair Bolsonaro (foto: Geraldo Magela/Agência Senado/Reprodução/AFP) Extra. O senador e ex-jogador de futebol Romário (PL-RJ) declarou que não é de "ficar em cima do muro". Em entrevista, o parlamentar disse que o presidente Jair Bolsonaro (PL) é do "time" dele e disse que ele sabe que o apoiará "na hora do jogo". A declaração foi dada ao jornal





Perguntado sobre a coligação no PSB, partido de esquerda, em 2010, e a mudança ao PL, Romário disse que sua política "não tem ideologia ou lado". "Estou há dois anos no PL. Depois é que vieram Castro e Bolsonaro. Não fico em cima do muro e hoje Bolsonaro é parte do meu time", declarou.