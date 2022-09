Vanderlei Luxemburgo declara voto em Lula: 'Tirar o sociopata'

Vanderlei repostou vídeo nas redes sociais nessa quarta-feira (13/9) (foto: Reprodução/Redes Sociais) O técnico de futebol Vanderlei Luxemburgo declarou voto no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ressaltou a importância de tirar o presidente Jair Bolsonaro (PL) do cargo. Para Luxemburgo, é preciso "tirar o sociopata do poder".









"Este jogo está por terminar. Brasil, é muito importante esse jogo. Jogo que vai definir o futuro do nosso Brasil. Que pode ser definido no primeiro tempo de jogo. Não precisa de segundo tempo. Nós podemos entender que não temos que dar chance ao adversário, nenhuma. Então o Brasil hoje, é o Brasil das pessoas que querem o melhor para o Brasil, contra o sociopata", disparou o técnico.

"O Brasil está com tudo nas mãos para tirar o sociopata do poder e nós termos um Brasil melhor para frente. Melhor para frente e com Lula. Lula na presidência e Alckmin como vice", declarou Vanderlei.