TSE nega direito de resposta a Alckmin em propaganda de Bolsonaro

Alckmin teve pedido de direito de resposta negado O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) negou um pedido de direito de resposta da campanha da chapa Lula-Alckmin contra propagandas da campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) . A decisão foi dada pela ministra Maria Claudia Bucchianeri.









O argumento da chapa Lula-Alckmin era que as falas foram apresentadas fora do contexto. A ministra disse que não se trata de caso de direito de resposta, pois é comum na política a mudança de posicionamento. Além disso, ela argumenta que não há questionamento sobre as falas, mas sim sobre o uso.

Em 2018 o TSE também negou um direito de resposta semelhante. Na ocasião, Alckmin veiculava falas públicas antigas do presidente Jair Bolsonaro, na época candidato à Presidência, contra mulheres. Na época, o TSE negou o direito de resposta a Bolsonaro.