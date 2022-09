Pesquisa Genial/Quaest: Castro amplia vantagem sobre Freixo no Rio

Castro tem 31% das intenções de voto e Freixo 21% (foto: Reprodução/Divulgação)

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (15/9) aponta a liderança do atual governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), com vantagem de 10 pontos percentuais do deputado federal Marcelo Freixo (PSB). De acordo com o levantamento, Castro tem 31% das intenções de voto, contra 21% de Freixo.