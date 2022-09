'Minha vontade é quebrar a cara dele', diz mulher assediada em ônibus

Segundo Eusébia, o homem sentou ao seu lado no ônibus e começou a passar a mão em sua genitália, enquanto fingia que dormia (foto: Maicon Costa/EM/DA Press) "A minha vontade é quebrar a cara dele de verdade", foi o que disse a cobradora de ônibus de viagens, Eusébia Lopes, de 49 anos, que reagiu a um caso de importunação sexual dentro de um ônibus no início da manhã desta quarta-feira (28/9), na Região Central de Belo Horizonte.





Segundo Eusébia, o homem sentou ao seu lado no ônibus e começou a passar a mão em sua genitália , enquanto fingia que dormia. "Um homem moreno, desconhecido sentou ao meu lado e começou a abusar de mim, passando a mão em mim. Eu pedi para ele umas duas vezes para eu sair de perto dele e ele não arredava de jeito nenhum, porque eu estava do lado da janela. Ele fingia que estava dormindo e ficava caindo em cima de mim, colocando a mão em mim."









Eusébia, que é faixa preta de jiu-jitsu e luta boxe para defesa pessoal, disse que as pessoas se assustaram ao ver uma mulher reagindo a um assédio. "Para o povo foi um coisa muito estranha uma mulher chegar a 'arregaçar a cara' de uma pessoa. Eu acho que eles nunca viram uma mulher batendo da forma que eu bati na cara de uma pessoa, chegando a escorrer uma 'bica' de sangue e que os dentes dele quase ficaram presos na minha mão."





Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que ratificou o flagrante do suspeito por importunação sexual. "O homem foi encaminhado ao Sistema Prisional. A mulher foi ouvida e liberada após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência que será encaminhado para o Juizado Especial por ter agredido o autor da importunação sexual", completa.

Importunação sexual em ônibus

Eusébia Lopes reagiu a uma importunação sexual de um homem de 46 anos e o agrediu com diversos socos, dentro de um ônibus da linha 83 D, por volta das 5h32 desta quarta-feira (28), na rua Curitiba com a avenida Oiapoque, na Região Central de Belo Horizonte. Os dois envolvidos na ocorrência foram detidos pela Polícia Militar (PM) e receberam voz de prisão.

De acordo com a PM, a vítima, de 49 anos, afirmou que o homem, de 46 anos, sentou ao seu lado após entrar no ônibus na Estação São Gabriel e fingia estar dormindo quando passou a mão na sua genitália. A mulher, em resposta, passou a desferir socos no rosto do autor e gritou pedindo para que o motorista parasse o coletivo.

O suspeito nega a versão da mulher, afirmando que estava dormindo e foi acordado sendo agredido pela autora. Ele sofreu um pequeno corte no lábio e recusou atendimento médico.

O motorista do ônibus afirmou que, com o tumulto, estacionou o ônibus ao lado 6ª Companhia/1º Batalhão da Polícia Militar para atendimento policial. Ele disse ainda que não percebeu a importunação sexual, tendo visto somente as agressões partindo da mulher.

A Polícia informou ainda que tanto a mulher quanto o homem foram conduzidos a unidade de polícia para demais providências. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher.

Autor preso

Em nota, a Polícia Civil afirmou que o autor foi encaminhado ao sistema prisional. Veja: