Mulher reage a importunação sexual e recebe voz de prisão junto ao suspeito

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (foto: PCMG/Reprodução)

Uma mulher, praticante de artes marciais, reagiu a uma suposta importunação sexual de homem e o agrediu com diversos socos, dentro de um ônibus da linha 83, por volta das 5h32 desta quarta-feira (28), na rua Curitiba com a avenida Oiapoque, na Região Central de Belo Horizonte. Os dois envolvidos na ocorrência foram detidos pela Polícia Militar (PM) e receberam voz de prisão.



De acordo com a PM, a vítima, de 49 anos, afirmou que o homem, de 46 anos, sentou ao seu lado após entrar no ônibus na Estação São Gabriel e fingia estar dormindo quando passou a mão na sua genitália. A mulher, em resposta, passou a desferir socos no rosto do autor e gritou pedindo para que o motorista parasse o coletivo.

O suspeito nega a versão da mulher, afirmando que estava dormindo e foi acordado sendo agredido pela autora. Ele sofreu um pequeno corte no lábio e recusou atendimento médico.



O motorista do ônibus afirmou que, com o tumulto, estacionou o ônibus ao lado 6ª Companhia/1º Batalhão da Polícia Militar para atendimento policial. Ele disse ainda que não percebeu a importunação sexual, tendo visto somente as agressões partindo da mulher.



A Polícia informou ainda que tanto a mulher quanto o homem foram conduzidos a unidade de polícia para demais providências. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher.