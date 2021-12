Maníaco é preso por importunação sexual em Ribeirão das Neves

Delegado regional do Barreiro, Rômulo Dias, delegada da 1ª Delegacia de Polícia Civil do Barreiro, Fernanda Fiúza; chefe do 1º Departamento, delegado-geral Arlen Bahia; e o investigador Fernando Xavier





Um homem de 36 anos foi preso em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de BH, por importunação sexual e laboral contra vítimas de todas as idades e ambos os sexos. O autor dos supostos crimes trabalhava como entregador de comida por aplicativo e foi denunciado por uma das vítimas que em um só dia registrou 277 chamadas recusadas por ela.









Segundo a Polícia Civil, as investigações tiveram início no dia 4 de dezembro, sob o comando da delegada Fernanda Fiúza, quando a vítima procurou a 1ª Delegacia, no Barreiro.

De acordo com a delegada, trata-se de um "predador sexual" que operava por meio de chamadas de vídeo a números aleatórios do WhatsApp. Quando a vítima atendia, apareciam as imagens dos órgãos sexuais e o homem se masturbando. O caso foi registrado também com crianças. Uma vítima de oito anos denunciou o caso aos pais, que já prestaram depoimento à delegada.

O homem se identificava com o nome falso de Pedro e usava um número de telefone habilitado em nome de uma pessoa já morta. Segundo a delegada, "ele acreditava no anonimato supostamente garantido pela rede social".

A polícia estima que em torno de 50 pessoas de todas as idades tenham sido vítimas e o homem era persistente, já que há registro de até 300 ligações em um único dia. "Não havia horário do dia ou da noite para as chamadas", explicou a delegada.

O homem foi preso em flagrante depois da colaboração da vítima que mora no Barreiro. Ela explicou que ouvia xingamentos, palavras ofensivas, passou a rejeitar as chamadas e tentou questionar o autor para tentar uma informação que pudesse identificá-lo. "Ele não parava de ligar. Enquanto eu não atendesse e ele terminasse seu ato sexual, ele não parava. Eu já estava transtornada. Pensei em bloquear, mas imaginei que haveria mais vítimas, e que o correto seria acionar a polícia e tentar conseguir dados que o identificassem."

Do dia 4 de dezembro até quarta-feira (22), o telefone da vítima registrou 277 chamadas recusadas, fora as mensagens. "Estou aliviada com a prisão, uma vez que ele não tinha horário, o que atrapalhou minhas relações de trabalho, afetivas com meu namorado e minha atenção com minhas duas filhas de 12 e 17 anos."

O delegado Rômulo Dias chamou atenção para que os pais fiquem atentos aos acessos de seus filhos em redes sociais, para que não se tonem vítimas desse tipo de crime.