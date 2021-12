Homem é assassinado por não conseguir pagar dívida de drogas de R$ 1.600

O suspeito fugiu tomando rumo desconhecido (foto: Reprodução/Google Street View) Um homem de aproximadamente 25 anos foi baleado na cabeça e morreu, na madrugada desta quinta-feira (23/12), no Bairro Milanez, Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com informações repassadas a Polícia Militar (PM), a vítima tinha uma dívida com drogas e não conseguia quitá-la. Ao chegarem no local, o homem já estava sem vida.









A partir do levantamento feito com testemunhas, um suspeito foi identificado pela Polícia Militar. Foi informado aos policiais que a dívida da vítima era aproximadamente de R$ 1.600 e que, mesmo atuando em favor da quadrilha, o gerente do tráfico resolveu cobrar a dívida.





Logo após o crime, o suspeito fugiu tomando rumo desconhecido. Cenas do crime não foram registradas, pois no local não há câmeras de monitoramento.





As equipes policiais efetuaram monitoramento na região, mas apenas um celular foi encontrado e recolhido para investigações.





O corpo da vítima, identificada apenas por um apelido, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).





*Estagiário sob supervisão do subeditor João Renato Faria