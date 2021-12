Veja o boletim de casos e mortes por COVID-19 em MG desta quinta (23/12)

Casos e mortes de COVID-19 (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) divulgou, na manhã desta quinta-feira (23/12), o boletim epidemiológico com os números da COVID-19 no estado. No período de 24 horas, o estado registrou 456 casos e 12 mortes pelo vírus.