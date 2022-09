"Ela tremia, estava gelada", diz responsável por adolescente em shopping

Caso aconteceu dentro de um brinquedo inflável em um shopping de Belo Horizonte no último sábado (24/9) (foto: Facebook/Reprodução)

A fotógrafa Paula Beltrão estava acompanhando a adolescente de 14 anos que denunciou ter sofrido importunação sexual dentro de um brinquedo inflável em um shopping da Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O caso aconteceu no sábado (24/9).

Paula é mãe de uma amiga da adolescente e levou a filha e as colegas para se divertirem na atração. Segundo ela, o horário no brinquedo estava marcado para às 20h30 e todos as amigas entraram juntos.

“Próximo ao horário de término da atração, vi a minha filha vindo na minha direção com uma cara de pavor, chorando muito e gritando que um homem dentro do brinquedo tinha passado a mão na amiga”

A fotógrafa então, saiu em busca da adolescente para tentar entender o que tinha acontecido. Quando o monitor chegou perto da jovem, ela começou a apontar para ele e saiu correndo.

“Uma outra amiga entrou no brinquedo para mostrar quem era o rapaz e quando ele chegou perto, ela começou a gritar ‘Foi ele! Foi ele! Não deixa ele chegar perto de mim!’. Eu perguntei para ele o que tinha acontecido e ele, muito calmo, disse que ela entendeu tudo errado e que quis ser só gentil”.

Paula contou ainda que, além do abuso, a adolescente foi desacreditada pelas pessoas que estavam próximas, inclusive por outros funcionários do local.

“Por que uma adolescente que estava se divertindo ali com cinco amigos iria parar do nada a diversão dela, sair de uma atração, entrar em pânico por simplesmente nada?”

A fotógrafa relatou que o monitor mudou a versão quando duas mulheres, que afirmaram que estavam no brinquedo no momento do abuso, disseram que o homem não chegou perto da adolescente.

“Elas colocaram lenha na fogueira, porque depois disso o monitor e as pessoas ao redor começaram a se basear no relato delas”.

A polícia foi acionada e Paula prestou o boletim de ocorrência.

“Todas as pessoas do brinquedo nos trataram extremamente mal. Os monitores, a gerente, nos desprezando. Somente na segunda-feira (26/9) o proprietário do brinquedo me ligou, muito constrangido, porque ele não foi informado dos fatos. Ele não foi informado no dia, porque a gerente entendeu que não precisava incomodar ele por uma coisa tão boba”, disse.

Segundo Paula, durante a conversa com o responsável pelo brinquedo, ele afirmou que afastou todos os monitores homens da atração e que, agora, só trabalha com monitoras.

“Ele (o dono) está extremamente solícito a nos ajudar, me pediu desculpas, está nos prestando todo apoio. Era o que a gente esperava no momento da situação, o que não foi feito”,relatou.

A fotógrafa garantiu também que a família da adolescente vai acompanhar as investigações e tomar todas as medidas cabíveis.

Entenda o caso

Uma adolescente de 14 anos denunciou ter sido vítima de importunação sexual em um brinquedo inflável em um shopping na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O caso aconteceu no último sábado (14/9).

Segundo o boletim de ocorrência, o monitor teria passado as mãos nos seios da adolescete na hora de ajudá-la a descer do escorregador inflável. Após a situação, a jovem foi até a responsável chorando e contou o que aconteceu.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil, que vai investigar o caso.